مجتمع

الصدر يدعو لمناهضة "المجتمع الميمي" ويحذر من "بلاء إلهي" ينتظر البشرية

حث الصدر على "عدم استعمال العنف مطلقاً ما لم يقننوه في دولنا ومجتمعاتنا المحافظة"
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زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
العراق مجتمع الميم المجتمع الميمي الصدر

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء البشرية إلى مناهضة المثليين في العالم بأسره "حفظاً للبشرية من الضياع والاندثار".

وقال الصدر على حسابه في تويتر "يجب أن يتحد المؤمنين والمؤمنات في العالم من أجل مناهضة (المجتمع الميمي) لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد بل بالتثقيف والتوعية وبالمنطق والطرق الأخلاقية وما شاكل ذلك".

وأضاف أن تلك المناهضة يجب أن تكون منظمة وموحدة لكي لا يستطيع المثليون "نشر الرذيلة والفاحشة وضياع الأخلاق والبشرية وضياع التناسل المباح".

وأعرب الصدر عن أمله بأن تكون مناهضتهم "سبباً لعدم تعميم البلاء الإلهي الذي ينتظر البشرية جمعاء بسبب تقنين الفواحش وتحدي السماء من خلال (الشذوذ الجنسي".

وحث الصدر على "عدم استعمال العنف مطلقاً ما لم يقننوه في دولنا ومجتمعاتنا المحافظة".

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