بمشاركة محلية ودولية..غداً تنطلق النسخة التاسعة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تنطلق يوم غدٍ الخميس فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي، وذلك بمشاركة واسعة محلية ودولية.

وأعلن مسؤول القسم الفني في مهرجان دهوك السينمائي الدولي سامان مصطفى، أن "مستوى المهرجان يتطور عاماً بعد آخر"، مضيفاً أنه "تم اتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها أن تجعله مميّزاً أكثر خلال هذا العام".

وأضاف سامان مصطفى أن "المهرجان أصبح عاملاً لاستقطاب الفنانين المشهورين في مجال السينما إلى دهوك وإقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "المهرجان جعل من دهوك مركزاً لالتقاء السينمائيين الكورد من أجزاء كوردستان الأربعة".

وستركز المحاور الرئيسية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي التاسع لهذا العام على قضية الهجرة، لذلك من المقرر عرض عددٍ من الأفلام السينمائية داخل مخيمات اللاجئين.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المهرجان حسن عارف، إن "مهرجان دهوك السينمائي الدولي يعد من أهم الفعاليات السينمائية والفنية والثقافية على مستوى إقليم كوردستان والعراق".

وأوضح حسن عارف أنه "خلافاً للسنوات السابقة، من المقرر أن تعرض الأفلام الأجنبية خلال مهرجان هذا العام مترجمة باللغة الكوردية".

ومنذ أوائل شهر حزيران يونيو الماضي، تم فتح الباب لاستقبال 200 فيلماً للمشاركة في المهرجان، حيث رفض 50 منها، وباقي الأفلام الأخرى المشاركة ستتنافس للحصول على جوائز المهرجان.