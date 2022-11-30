بالفيديو | مقتل إيراني أثناء احتفاله بهزيمة منتخب بلاده في مونديال 2022

أربيل (كوردستان 24)- أكدت منظمتان حقوقيتان الأربعاء مقتل شاب إيراني برصاص قوات الأمن اثر احتفاله بهزيمة المنتخب الإيراني أمام نظيره الأمريكي في مونديال 2022.

وأثارت هزيمة منتخب إيران مساء الثلاثاء في الدوحة أمام منتخب عدوها اللدود وإخراجه من المونديال، مشاهد فرح ويأس بين الإيرانيين في بلدهم المنقسم في ظل الحركة الاحتجاجية التي انطلقت قبل شهرين ونصف.

وأصبحت كرة القدم الإيرانية بؤرة ساخنة بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، مع تسليط كأس العالم الضوء على الاضطرابات داخل إيران.

وقُتل مهران سماك (27 عاماً) بالرصاص بعد أن أطلق بوقه أثناء قيادته لسيارته في مدينة بندر أنزلي على بحر قزوين شمال غرب طهران، بحسب منظمتين حقوقيتين.

وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو إن الشاب "استهدف بشكل مباشر وأطلقت قوات الأمن النار على رأسه... بعد هزيمة المنتخب الوطني أمام أمريكا".

كما أكد "مركز حقوق الإنسان في إيران" ومقره نيويورك أن الرجل قُتل على أيدي قوات الأمن أثناء مشاركته في احتفالات.

واحتفل إيرانيون بهزيمة منتخب بلادهم في عدة مدن، من داخل منازلهم ومبانيهم السكنية بعد لحظات من إطلاق صافرة النهاية.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصاً يطلقون أبواق سياراتهم وهم يهتفون ويصفرون فرحاً بهزيمة منتخب بلادهم.

وقُتل ما لا يقل عن 448 شخصاً بينهم 60 دون سن 18 عاماً في قمع قوات الأمن للاحتجاجات، وفق إحصاء أعدته منظمة "حقوق الإنسان في إيران".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت الاثنين للمرة الأولى عن مقتل أكثر من 300 شخص منذ بدء الاضطرابات.

المصدر: كوردستان 24 + سي.إن.إن + فرانس برس