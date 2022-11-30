سیاسة

دون مشاركة أمريكية.. البنتاغون يعلن تفاصيل مقتل زعيم داعش

الجيش الأمريكي: لم نشارك في عملية تصفية زعيم داعش
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وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية
سوریا داعش زعيم داعش البنتاغون درعا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مساء اليوم الأربعاء إن زعيم تنظيم داعش قتل على يد مجموعات سورية معارضة دون أن يكون للجيش الأمريكي أي دور في ذلك.

وأكد تنظيم داعش في وقت سابق من اليوم، مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي الذي يعد الخليفة الثالث للتنظيم بعد أشهر قليلة على مبايعته.

ويشكل مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي ضربة جديدة للتنظيم بعد اغتيال زعيميه السابقين أبو بكر البغدادي وأبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن متحدث باسم الجيش الأمريكي قوله إن زعيم تنظيم داعش قتل منتصف الشهر الماضي في درعا.

وأضاف المتحدث أن مجموعة من المعارضة السورية المسلحة "أجهزت" على القرشي دون أن يكون للقوات الأمريكية أي دور في ذلك.

وتابع "لم تشارك أي قوات أمريكية في عملية الجيش السوري الحر ضد زعيم داعش".

وسبق أن قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن البيت الأبيض رحب بنبأ مقتل زعيم تنظيم داعش أبو الحسن الهاشمي القرشي.

وأعلن تنظيم داعش تعيين أبو الحسين الحسيني القرشي خلفاً لأبو الحسن، وحث أنصاره في كل مكان على مبايعته وعدم الانشقاق.

 

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