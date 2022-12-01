وزير الدفاع الأمريكي يبلغ أنقرة معارضة بلاده لشن عملية عسكرية في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأربعاء، نظيره التركي خلوصي آكار بأن بلاده تعارض شن أنقرة عملية عسكرية جديدة في سوريا.

ودعا أوستن إلى خفض حدة التصعيد وقدم تعازيه في ضحايا التفجير الذي وقع في إسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الذي أسفر عن ستة قتلى وعشرات الجرحى.

وشن سلاح الجو التركي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر سلسلة غارات في شمال شرق سوريا استهدفت مواقع لمقاتلين كورد ينتمون إلى منظمات تصنفها أنقرة "إرهابية".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي عزمه على شن هجوم بري ضد الكورد في شمال سوريا "عندما يحين الوقت لذلك".

والأربعاء قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن أوستن دعا في مكالمة هاتفية آكار "إلى خفض حدة التصعيد وأبلغه بأن البنتاغون يعارض بشدة شن عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا".

وأضاف البيان أن الوزير الأمريكي قدم لنظيره التركي تعازيه في ضحايا التفجير الذي وقع في إسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر وأسفر عن ستة قتلى وأكثر من 80 جريحا.

واتهمت تركيا تنظيمات مسلحة كوردية بالوقوف خلف هذا التفجير، وهو ما نفته قوات سوريا الديمقراطية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر حذر الثلاثاء من أن شن أنقرة عملية برية في سوريا من شأنه أن "يعرض للخطر" مكتسبات الحرب ضد تنظيم داعش في هذا البلد، داعياً الحكومة التركية إلى ضبط النفس.