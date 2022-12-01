اقتصاد

هولندا تُعلن استعدادها التعاون مع كوردستان في تطوير القطاع الزراعي

author_image سوار أحمد
کوردستان القنصل الهولندي الزراعة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن القنصل العام الهولندي في أربيل، ياكو برينديز، استعداد بلاده للتعاون مع إقليم كوردستان في كافة المجالات، وخصوصا في تطوير القطاع الزراعي.

وأعلن بيرينديز، خلال مشاركته في برنامج لكوردستان 24، ان الحكومة الهولندية أعربت عن استعدادها لمساعدة إقليم كوردستان في مختلف المجالات، وخصوصا في مجال الزراعة.

وأضاف القنصل الهولندي ان بلاده لديها تجربة ناجحة في الزراعة، وخصوصا في تحسين انتاج الفواكه والحبوب.

وأوضح أن هولندا تتطلع الى تعزيز آفاق التعاون في كافة النواحي ولا سيما في الزراعة والتجارة وإدارة المياه.

ووقع إقليم كوردستان وهولندا اتفاقات لتطوير الزراعة في كوردستان، وتسويق منتوجات الفلاحين في الإقليم.

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