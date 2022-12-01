السعودية تخسر أمام المكسيك والأرجنتين يتأهل لمواجهة استراليا

أربيل (كوردستان 24)- فوّت المنتخب السعودي يوم الأربعاء، فرصة بلوغ ثمن نهائي مونديال قطر 2022 بعد أن تلقى هزيمة قاسية أمام المكسيك، فيما فازت الأرجنتين على بولندا وتأهلت لتواجه استراليا لاحقا.

وانهزم المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي 2-1 في ختام مباريات المجموعة الثالثة من المونديال، لبغادرا معا كأس العالم من الدور الأول.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزاً مستحقاً على حساب نظيره بولندا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "استاد 974" ضمن الجولة الثالثة والختامية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم.

بهذه النتيجة تصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين وهزيمة وتسجيل 5 أهداف وتلقي هدفين.

وتواجد منتخب بولندا في المركز الثالث في المجموعة بواقع 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة وتسجيل هدفين وتلقي مثلهم.

بينما جاء منتخب المكسيك في المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وهزيمة وتسجيل هدفين وتلقي 3.

بينما تذيل منتخب السعودية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد وتاريخي على التانجو والهزيمة في المباراتين التاليتين وسجل هدفين وتلقى 5 أهداف.