أربيل تعلن تسجيل 28 حالة إصابة بالأيدز خلال العام الحالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان اليوم الخميس، تسجيل 28 إصابة مؤكدة بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" خلال العام الجاري 2022.

وقال مدير صحة اربيل دلوفان محمد في مؤتمر صحفي، "أجرينا خلال عام 2022، نحو 272 الف فحص طبي لمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز".

وأكد دلوفان محمد مضاعفة الفحص في هذه السنة عن السنوات السابقة لتشخيص الحاملين لهذا المرض.

وأضاف أن تلك الفحوصات اثبتت 28 حالة موجبة تم التأكد منها في مركز الفحوصات بمدينة اربيل، مبينا أن 18 شخصا من المصابين هم أجانب ومن باقي مناطق العراق الأخرى.

والخطر الأكبر في هذا المرض هو أن يكون حامل الفيروس لا يعرف بكونه حاملا له، حيث سيعيش حياته بشكل طبيعي دون أن يشعر باي أعراض، و يقوم بنقل الفيروس للآخرين سواء بنقل الدم أو العلاقات الجنسية دون ان يدري.