صحة وبیئة

كوردستان تعلن تسجيل 54 حالة إصابة بالأيدز خلال العام الحالي

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الصحة اربيل الإيدز عدد الاصابات وزير الصحة سامان برزنجي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي اليوم الخميس، تسجيل عشرات الإصابات بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" خلال العام 2022.

وقال البرزنجي للصحفيين، إنه "خلال الأشهر الـ11 من العام 2022 أجرت الوزارة أكثر من 538 ألف فحص لمرض نقص المناعة المكتسب لأولئك الذين يقدمون على الزواج، وعلى إجراء التدخلات الجراحية، وللأشخاص المتبرعين بالدم والحاصلين عليه، وقبل إجراء فحوصات الناظور، والوافدين الأجانب على إقليم كوردستان قبل منحهم الإقامة.

وأضاف أن من تلك الإحصائية للفحوصات التي اجرتها الوزارة تم تشخيص 54 حالة مؤكدة بمرض الإيدز، من بينها 40 حالة لأجانب وفدوا على الإقليم، مؤكدا أن هذا المرض مشكلة عالمية، وقد سجلت بلدان العالم كافة مليون و500 الف حالة خلال هذا العام فقط، ومنذ تفشي الإيدز ولغاية الآن تم تسجيل 40 مليون حالة في العالم.

وكانت مديرية الصحة العامة في أربيل قد أعلنت، في وقت سابق من صباح يوم الخميس، تسجيل 28 إصابة مؤكدة بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" خلال العام 2022.

ويحتفل العالم في الأول من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للإيدز، فيتحد الناس في كل بقاع الأرض ليبدون دعمهم للمصابين بالإيدز والمتأثرين به، ولإحياء ذكرى من قضوا بسببه.

والخطر الأكبر في هذا المرض هو أن يكون حامل الفيروس لا يعرف بكونه حاملا له، حيث سيعيش حياته بشكل طبيعي دون أن يشعر باي أعراض، و يقوم بنقل الفيروس للآخرين سواء بنقل الدم أو العلاقات الجنسية دون ان يدري.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف