كوردستان تعلن تسجيل 54 حالة إصابة بالأيدز خلال العام الحالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي اليوم الخميس، تسجيل عشرات الإصابات بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" خلال العام 2022.

وقال البرزنجي للصحفيين، إنه "خلال الأشهر الـ11 من العام 2022 أجرت الوزارة أكثر من 538 ألف فحص لمرض نقص المناعة المكتسب لأولئك الذين يقدمون على الزواج، وعلى إجراء التدخلات الجراحية، وللأشخاص المتبرعين بالدم والحاصلين عليه، وقبل إجراء فحوصات الناظور، والوافدين الأجانب على إقليم كوردستان قبل منحهم الإقامة.

وأضاف أن من تلك الإحصائية للفحوصات التي اجرتها الوزارة تم تشخيص 54 حالة مؤكدة بمرض الإيدز، من بينها 40 حالة لأجانب وفدوا على الإقليم، مؤكدا أن هذا المرض مشكلة عالمية، وقد سجلت بلدان العالم كافة مليون و500 الف حالة خلال هذا العام فقط، ومنذ تفشي الإيدز ولغاية الآن تم تسجيل 40 مليون حالة في العالم.

وكانت مديرية الصحة العامة في أربيل قد أعلنت، في وقت سابق من صباح يوم الخميس، تسجيل 28 إصابة مؤكدة بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" خلال العام 2022.

ويحتفل العالم في الأول من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للإيدز، فيتحد الناس في كل بقاع الأرض ليبدون دعمهم للمصابين بالإيدز والمتأثرين به، ولإحياء ذكرى من قضوا بسببه.

والخطر الأكبر في هذا المرض هو أن يكون حامل الفيروس لا يعرف بكونه حاملا له، حيث سيعيش حياته بشكل طبيعي دون أن يشعر باي أعراض، و يقوم بنقل الفيروس للآخرين سواء بنقل الدم أو العلاقات الجنسية دون ان يدري.