سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الصيني

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني القنصل الصيني اربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 1 كانون الأول (ديسمبر) 2022، القنصل العام الصيني لدى إقليم كوردستان ني روتشي، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وشكر رئيس الحكومة القنصل العام الصيني على دوره في تعزيز علاقات بلاده مع إقليم كوردستان خلال فترة عمله، وتمنى له النجاح في مهامه المقبلة.

وأثنى القنصل العام الصيني على حكومة إقليم كوردستان لما تقدمه من تنسيق وتعاون مع قنصلية بلاده بالإضافة إلى الرعايا الصينيين في الإقليم، كما أشاد بالتقدم الذي حققه إقليم كوردستان في السنوات الأخيرة، ولا سيّما أن التشكيلة الوزارية التاسعة لم تتمكن من تجاوز الأزمات بنجاح فحسب، بل أنجزت أيضاً العديد من المشاريع المهمة والاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان.

 

 

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