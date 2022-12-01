الهجرة تبحث مع الاقليم خطة دمج مخيمات النازحين في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحثت وزارة الهجرة والمهجرين مع وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، خطة دمج مخيمات النازحين في الاقليم.

وقالت وزارة الهجرة في بيان، ان "وزير الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو التقت، اليوم، بوزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد في محافظة أربيل، وبحث معه أوضاع النازحين المتواجدين في مخيمات النزوح وخارجها، وتقديم المساعدات لهم تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة".

واضافت ان "اللقاء شهد مناقشة خطة دمج المخيمات التي تقع ضمن محافظة السليمانية، فضلا عن الاستمرار في غلق ودمج المخيمات في بقية مناطق كردستان وإرجاع العوائل الراغبة بالعودة بشكل طوعي الى مناطق سكناها الأصلية".