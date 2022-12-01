التربية الاتحادية توضّح إجراءاتها بشأن حقيقة غلق ممثلياتها في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت وزارة التربية الاتحادية، اليوم الخميس، بشأن ممثلياتها في إقليم كوردستان، فيما ردَّت على الأنباء المتداولة بشأن نيّة غلقها بالكامل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، إن "هناك حديثاً يشاع حول نيّة وزارة التربية العمل على غلق الممثليات في إقليم كردستان، بعد عودة الأمن والاستقرار في كثير من المحافظات التي شهدت نزوحاً إلى الإقليم، منها المحافظات: (صلاح الدين، كركوك، نينوى، والأنبار)، وعليه تودُّ الوزارة أن توضح أنه لا وجود لنيّة غلق الممثليات بالكامل".

وأضاف فاروق، أن "الوزارة فتحت ممثليات في الإقليم من أجل الطلبة النازحين، ولكن بعد عودة الاستقرار إلى المحافظات المحررة، عاد الكثير من الطلبة إلى مناطق سكناهم الأصلية".

ولفت إلى أن "وزارة التربية بحاجة اليوم، إلى ترتيب أوراقها فيما يخص أعداد الطلبة في الممثلية وأعداد المدارس وكذلك الملاكات التدريسية، بشكل يتناسب طردياً مع المتطلبات والاحتياجات في الممثليات، وليس غلقاً للممثليات بشكل تام".