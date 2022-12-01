عبد اللطيف رشيد يؤكد ضرورة الاهتمام بـ "أصحاب الهمم" وتوفير حياة كريمة لهم

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد اليوم الخميس ضرورة الاهتمام ورعاية أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة)، وتوفير الحياة الكريمة لهم احتراماً لقدسية حقوق الإنسان وكرامته.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد استقبل في قصر بغداد اليوم الخميس وفداً يمثل "أصحاب الهمم".

وأضاف البيان أن عبد اللطيف رشيد دعا إلى ضرورة "إصدار التشريعات الضرورية للحفاظ على حقوقهم كاملة وتأمين احتياجاتهم وممارسة دورهم في بناء بلدهم ومجتمعهم من خلال الاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم وتوظيفها وتحويلها إلى طاقات إيجابية واعدة لتطوير ورقي المجتمع".

وأكد الرئيس العراقي ضرورة "الاهتمام ورعاية أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة)، وتقديم كل الدعم وتوفير الحياة الكريمة لهم احتراماً لقدسية حقوق الإنسان وكرامته".

وأشار عبد اللطيف رشيد كذلك "إلى البعد الإنساني في ملف أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة)، لافتاً إلى أنه "لن تتحقق تنمية شاملة وتطور دون حماية حقوق جميع الفئات ومنها ذوو الإعاقة، ولن نستطيع المضي قدماً إذا لم ننتصر وننصف هؤلاء الأشخاص، فالالتزام تجاههم مسؤولية وعلى الجميع أن يتحملها".

واستعرض الوفد لرئيس الجمهورية كما جاء في البيان "المشاكل والعقبات التي تواجههم بشكل يومي وتقف دون ممارستهم لدورهم في الحياة".

ولفت إلى أنهم "ثمنوا اهتمام رئيس الجمهورية بقضيتهم وتوجيهاته من أجل إنصافهم وتلبية مطالبهم".