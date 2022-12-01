"النفط العراقية" تعلن تصدير أكثر من 99 مليون برميل خلال الشهر الماضي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، الخميس، أن صادرات شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بلغت أكثر من 99 مليون برميل.

ويحتلّ العراق المركز الخامس عالمياً باحتياطي نفط يبلغ 148 ملياراً و800 ألف برميل، وهو ثاني أكبر بلد منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيانٍ له، إن مجموع الصادرات، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة "سومو"، بلغ (99) مليوناً (867) ألفاً و(946) برميلاً ، بايرادات بلغت (8.231) مليار دولار.

ويعدّ النفط، المحرّك الرئيس لأغلب نشاطات العراق الاقتصادية إنتاجياً وتجارياً ومالياً، ويتأثر بالأزمات الاقتصادية وتعثر أسواق النفط عالمياً.

وأشار البيان الذي تابعته كوردستان 24، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية وسط العراق وجنوبه، بلغت (97) مليوناً و(204) ألفاً و(696) برميلاً".

وأضاف "بلغت الكميات المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، (2) مليون و( 363) ألفاً و(20) برميلاً، ومعدل الكميات اليومية المصدرة بلغت (3) مليون و(329) ألف برميل في اليوم، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (82.417 ) دولاراً".

وتتركّز حقول النفط المنتجة في محافظتي البصرة وكركوك، وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى.

وتسببت سيطرة "داعش" على منشآت النفط وخطوط سيره، إلى خسارة العراق جزءاً كبيراً من عائداته النفطية، خاصةً أن إيرادات بيعه كانت تشكّل المصدر الرئيس لتمويل التنظيم، والتي تصل أحياناً إلى 50 مليون دولار شهرياً.