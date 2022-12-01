امرأةٌ تفقد بصرها بسبب كريمات تبييض الوجه!

أربيل (كوردستان 24)- فَقَدَت امرأةٌ من ولاية مينيسوتا الأمريكية جزءاً من بصرها، بسبب استخدامها كريمات تبييض الوجه، وفق (سي إن إن).

وقالت وكالة مكافحة التلوث في الولاية الأمريكية، إن المرأة تأثرت بمادة الزئبق التي يحتويها كريم التجميل الذي استخدمته، وعرّضت أفراد أسرتها لخطر التسمم بهذه المادة السامة.

وأشارت الوكالة أنها وجدت مستويات عالية من الزّئبق خلال الزّيارات المنزليّة التي أجرتها لمنزل المرأة، وكشفت خلالها على غرف نوم الأطفال والمناشف، ومنطقة الغسيل.

ولا يمكن رؤية الزئبق وشمّه في حال وجوده ضمن مكوّنات الكريمات، ولا توجد طريقة لدى المستهلكين لمعرفة ذلك، لأن ذلك غير مكتوب على ملصقات العبوات.

وأبلغت المرأة العديد من الأطباء عن مجموعة أعراض، تتراوح من الأرق وألم السّاق إلى ضعف العضلات والإرهاق، ثم فقدان رؤيتها المحيطيّة في النّهاية.

كما كشفت الاختبارات السريريّة عن مستويات مرتفعة من الزئبق في دمها وبولها.

وتقول الزّميلة في علم السّموم الطبيّة،إيرين باتدروف، "الأعراض الأكثر شيوعاً التي تراها من التسمّم المحتمل بالزّئبق هي وخزٌ أو تنميلٌ في يديّ المريض أو قدميه".

ووصفت فقدان المرأة بصرها بأنّه "عرض أكثر خطورة ودائم".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن باتدورف قولها، "لن تستعيد بصرها، لذا فإنّ كونها امرأة شابة تُعاني الآن من فقدان البصر، أمر مخيف حقّاً ومثير للقلق".