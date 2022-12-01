بالفيديو.. المغرب يسجّل أسرع أهداف المنتخبات العربية وأبعدها مسافةً في تاريخ كأس العالم

أربيل (كوردستان 24)- سجّل المنتخب المغربي مساء اليوم، الخميس، خلال لقاءه مع المنتخب الكندي، أسرع أهداف المنتخبات العربية وأبعدها مسافة في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

وسجل ، حكيم زياش، الهدف الأول بعد (3.33 دقيقة) من بداية مباراة بلاده مع كندا، المقامة ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بكأس العالم 2022.

كما يعدُّ هدف زياش الذي يلعب في نادي تشيلسي الإنكليزي، الأبعد مسافة للمنتخبات العربية في تاريخ البطولة (منذ 1966) من مسافة (30.66 متر)، وفق موقع إرم سبورت.

ويحتاج المنتخب المغربي للفوز أو التعادل لحسم تأهله للدور الثُمن النهائي، بغض النظر عن أي حسابات تتعلق بمباراة كرواتيا وبلجيكا اللذان يلعبان ضمن المجموعة ذاتها.

ويحتل منتخب كرواتيا صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على كندا بنتيجة 4/1 والتعادل مع المغرب 0/0.

ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني بفارق الأهداف بعد الفوز على بلجيكا بنتيجة 2/0 والتعادل مع كرواتيا.

وحال تأهله سيلعب منتخب المغرب في دور الـ16 مع أحد منتخبات المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا.