مسرور بارزاني يخصص أكثر من مليار دينار للتعليم الكوردي في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بتخصيص مبلغ مليار و600 مليون دينار لمستلزمات التعليم الكوردي في كركوك للعام الدراسي 2022-2023.

وذكر بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان اليوم الخميس أنه "بتوجيهٍ من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني تم تخصيص مبلغ مليار و600 مليون دينار لاحتياجات التعليم ومستلزمات المدارس الكوردية في كركوك".

وقال المتحدث باسم وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان سامان سيويلي لـ دائرة الإعلام والمعلومات، إن "جزءاً من المبلغ الذي خصصه رئيس حكومة الإقليم والبالغ 20 مليار دينار عراقي لشراء اللوازم المدرسية في عموم كوردستان، تلقى التعليم الكوردي في كركوك مليار و600 مليون دينار عراقي".

وأضاف سامان سيويلي أن "حكومة إقليم كوردستان أرسلت العديد من اللوازم والمستلزمات المدرسية خلال هذا العام إلى مدارس التعليم الكوردي في كركوك".

وأشار إلى أن "مستودعات الكتب التابعة لوزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان ترسل المنهاج المدرسي إلى مستودعات الكتب في كركوك، ثم توزع على المراكز التعليمية".

ولفت إلى أن "احتياجات وتكاليف الأنشطة الرياضية والفنية السنوية والتدريب التربوي للتعليم الكوردي في كركوك تموله حكومة إقليم كوردستان".

وشدد على أن "حكومة إقليم كوردستان وظفت 900 معلماً في مختلف التخصصات بمدارس التعليم الكوردي في كركوك وتدفع رواتبهم الشهرية".

وبشأن ترميم المدارس الكوردية في كركوك، قال سامان سيويلي إنه "على الرغم من أن المباني المدرسية تابعة لوزارة التربية العراقية، إلا أن وزارة التربية في الإقليم هي من ترمم هذه المدارس وتجددها".