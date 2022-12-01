أنقرة ترد على دعوة أمريكية لعدم تنفيذ عملية برية في شمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الخميس أن واشنطن طلبت من أنقرة إعادة دراسة العملية العسكرية البرية في شمال سوريا.

وقال خلوصي أكار في تصريحاتٍ صحفية، إن واشنطن طلبت إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة "ضد الإرهاب شمالي سوريا".

وأضاف وزير الدفاع التركي أن أنقرة طلبت في المقابل "الوفاء بالتعهدات المقدمة لها".

من جانبٍ آخر شدد مجلس الأمن القومي التركي في بيان الخميس على أن أنقرة "ستتخذ الخطوات اللازمة لعدم السماح بوجود نشاط أي تنظيم إرهابي في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "المجلس تلقى إحاطة بشأن العمليات المستمرة بحزم وإصرار ونجاح داخل البلاد وخارجها ومناقشة التدابير الإضافية الممكنة بهذا الصدد".

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأربعاء نظيره التركي خلوصي أكار بأن "بلاده تعارض شن أنقرة عملية عسكرية جديدة في سوريا".

ودعا أوستن إلى خفض التصعيد وقدم تعازيه في ضحايا الانفجار الذي وقع في إسطنبول في 13 تشرين الثاني نوفمبر والذي أسفر عن سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى.

وشن سلاح الجو التركي في 20 تشرين الثاني نوفمبر سلسلة غارات في شمال شرق سوريا استهدفت مواقع لمقاتلين كورد ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكوردستاني المصنف لديها على قوائم "الإرهاب".