في عملية تبادل جديدة.. روسيا وأوكرانيا تفرجان عن 50 أسيراً عسكرياً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت روسيا وأوكرانيا، مساء الخميس، أنهما تبادلا 50 أسيراً عسكرياً لكل منهما، ضمن سلسلة عمليات تبادل أسرى الحرب بين البلدين.

وكانت كييف قد أفرجت في الـ 24 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، عن 50 جندياً روسياً، ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو التي سلّمت بدورها أوكرانيا 48 جندياً وضابطين اثنين.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، أندري يرماك، إن تبادل أسرى الحرب سيستمر "حتى تحرير آخر أوكراني".

وذكر يرماك، أن عدداً غير محدد من أسرى الحرب الأوكرانيين الذين أفرج عنهم يوم الخميس كانوا محتجزين في مركز اعتقال أولينيفكا.

من جانبها، أكدت روسيا أنها ستنقل أسراها الخمسون المفرج عنهم إلى موسكو، لإجراء فحوص طبية وإعادة تأهيل.

وتبادلت كييف وموسكو أكثر من ألف أسير منذ إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط الفائت، ردّاً على رغبة الأخيرة بالانضمام إلى الناتو.