أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الشهر الجاري

أربيل (كوردستان 24)- كشفت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الخميس، عن توقعاتها لحالة طقس العراق خلال شهر كانون الأول الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري، إن" شهر كانون الأول الجاري سيشهد أمطارا غزيرة ومتوسطة في عدد من مناطق العراق، وانخفاضا في درجات الحرارة".

أضاف، أن" الموسم الشتوي الجاري بدأ مبكرا هذا العام في الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول، مبينا، أن" هيئة الأنواء الجوية تتوقع تساقط أمطار غزيرة في بعض الأماكن من مدن العراق".

وأشار الى أن" هيئة الأنواء الجوية سيكون لديها تقارير استباقية صادرة وتحذيرات جوية بخصوص الأمطار".