أوكرانيا تعلن مقتل 13 ألف عسكري من قواتها منذ بدء الغزو الروسي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، يوم الخميس، عن سقوط حوالي 13 ألف جندي من قوات بلاده منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط، حسب التقديرات الرسمية لقيادة الجيش.

وأوضح ميخايلو بودولياك بأن الرئيس زيلينسكي سينشر البيانات الرسمية "عندما يحين الوقت". وكانت روسيا اعترفت بمقتل 5937 جنديا منذ بدء الحرب، فيما قال رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية مؤخرا إن أكثر من 100 ألف جندي روسي قُتلوا أو جرحوا، وبأن الخسائر الأوكرانية قد تكون مماثلة.

وقال بودولياك، أحد مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في تصريح لقناة 24 الأوكرانية: "لدينا تقديرات رسمية من هيئة الأركان العامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 13 ألف قتيل". مضيفا بأن رئيس البلاد سينشر البيانات الرسمية "عندما يحين الوقت".

وحينما كان الجيش الروسي يحاول في يونيو/حزيران بسط سيطرته الكاملة على منطقة لوغانسك في شرق البلاد، قال زيلينسكي إن بلاده تخسر "60 إلى 100 جندي في اليوم".

وفي المعسكر المقابل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في سبتمبر/أيلول بأن 5937 جنديا روسيا قتلوا منذ بدء الحرب.

لكن يُشتبه في أن الطرفين المتحاربين يقللان من حجم خسائرهما البشرية، لتجنب أن يؤثر ذلك سلبا في معنويات قواتهما.

وكان رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارك ميلي قال في نوفمبر/تشرين الثاني، إن أكثر من مئة ألف جندي روسي قُتلوا أو جرحوا منذ بداية الغزو، مشيرا إلى أن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية قد تكون مماثلة.

لكن لا يمكن تأكيد الأرقام التي ذكرها الجنرال ميلي من مصدر مستقل، وهي تبقى مع ذلك الأكثر دقة لحد الساعة.

إلى جانب الخسائر في صفوف العسكريين، قتل أيضا آلاف المدنيين في أعنف نزاع مسلح في أوروبا منذ عقود.