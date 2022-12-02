فريق تحقيق أممي: داعش ارتكب جرائم حرب ضد المسيحيين في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أفاد فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، في تقرير نشر يوم الخميس، بإن الأدلة التي تم جمعها في العراق تعزز النتائج الأولية التي تفيد بأن تنظيم داعش ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المجتمع المسيحي بعد أن سيطر على نحو ثلث البلاد في عام 2014.

وبحسب ما أفاد التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الجرائم تشمل اضطهاد المسيحيين وممارسة النقل القسري والعنف الجسدي بحقهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم، والاستعباد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية، مثل التحويل القسري للديانة وتدمير المواقع الثقافية والدينية.

وأضاف الفريق إنه حدد قادة بارزين في تنظيم داعش المتطرف الذين شاركوا في الهجوم والسيطرة على ثلاث بلدات ذات أغلبية مسيحية في سهول نينوى شمال الموصل في يوليو وأغسطس 2014: هي الحمدانية وكرمليس وبرطلة. كما بدأ في جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة ضد الطائفة المسيحية في الموصل.

والتقرير المكون من 26 صفحة قدمه فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش.