هيئة الأنواء تتوقع تساقطا للأمطار في مناطق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أمطاراً شمال البلاد وصحو وغائم جزئياً في الوسط والجنوب.

وذكر بيان للهيئة، أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم السبت، في المنطقة الوسطى الطقس فيها سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما في المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئيا مع فرصة لتساقط رخات مطر خفيفة خاصة في اقسامها الشرقية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائماً جزئياً، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الاحد سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، أما في المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً الى غائم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت إلى أن "الطقس سيكون يوم الثلاثاء المقبل في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، أما في المنطقتين الشمالية والجنوبية فالطقس سيكون صحواً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".