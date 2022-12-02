سیاسة

شرطة أربيل توضح ملابسات وفاة مواطن بريطاني اثر حادث مروري

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية شرطة اربيل وفا مواطن بريطاني

أربيل (كوردستان 24)- وضّحت مديرية شرطة محافظة أربيل اليوم الجمعة 2 كانون الأول 2022، ملابسات وفاة مواطن بريطاني في المدينة.

وقالت المديرية في بيان، انه في الساعة 03:30 صباحا، تم إعلامنا بوفاة شخص اثر حادث مروري على شارع 100 متر.

وأوضحت المديرية ان دراجة نارية تعود لعامل توصيل للطلبات يدعى (م. خ. ش)، سوري الجنسية، صدمت رجلا بريطاني الجنسية يدعى آندرو تورلي يبلغ من العمر 59 عاما.

وأضافت ان الرجل البريطاني يعمل في إحدى الشركات بمدينة أربيل، وكان ينوي قطع الشارع في مكان غير مخصص للمشاة حين صدمته الدراجة النارية.

وخلال التحقيقات التي أجرتها عناصر شرطة أربيل، قال احد أصدقاء المتوفي ويدعى ديفيد ان صديقه كان مخمورا وقد عبر الشارع من مكان غير مخصص للمشاة.

وأشارت شرطة أربيل الى انها قامت باعتقال سائق الدراجة الذي تسبب بالحادث البالغ من العمر 23 عاما.

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