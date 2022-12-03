البرلمان العراقي يمنح الثقة للوزيرَين المتبقيين في حكومة السوداني

أربيل (كوردستان 24)- منح البرلمان العراقي في جلسته صباح اليوم السبت، الثقة لمرشحي وزارة الإعمار والإسكان، ووزارة البيئة.

ومنح مجلس النواب العراقي في الـ 27 اكتوبر تشرين الأول الماضي، الثقة لحقيبة السوداني الوزارية، وتأجيل التصويت على وزارتي الإعمار والبيئة، لعدم توافق الحزبيين الكورديين على مرشحين توافقيين.

وكان رئيس الحكومة العراقية، قد بعث لمجلس النواب مرشحيه، بنكين ريكاني لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ونزار محمد سعيد لوزارة البيئة.

ونزار محمد سعيد، من مواليد العمادية بدهوك عام 1968، حاصلٌ على بكالوريوس في الهندسة من جامعة الموصل.

وبنكين ريكاني، من مواليد 1966، حاصلٌ على بكالوريوس علوم رياضيات وإحصاء جامعة الموصل عام 1993، وبكالوريوس قانون جامعة بغداد 1999.

وللكورد أربع وزارات في الحكومة العراقية، وزارة الخارجية ويشغلها فؤاد معصوم، والعدل يشغلها خالد شواني، إضافةً لوزارتي الإسكان والبيئة.

ووفق العرف السياسي السائد في العراق منذ 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة الكورد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة مجلس النواب من حصة السُّنة.