ميسي على موعدٍ مع مبارته الـ 1000 في مشواره الكروي

أربيل (كوردستان 24)- سيكون ليونيل ميسي، على موعدٍ مع مباراته الـ 1000 في مشواره الكروي، عندما يلعب مع منتخب بلاده الأرجنتين، مساء السبت، ضد أستراليا في الدور الثاني بمونديال قطر.

وستكون تلك المباراة رقم 169 لميسي مع منتخب بلاده، تضاف إليها 778 مباراة لعبها لناديه السابق، برشلونة، و53 مباراة لعبها لناديه الحالي، باريس سان جيرمان.

وفي حال خسارة المنتخب الأرجنتيني المباراة، فربما تكون المرة الأخيرة، التي يلعب فيها ميسي، البالغ من العمر 35 عاماً، نهائيات كأس العالم.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني للدور الثمن النهائي، بعد حصوله على 6 نقاط من ثلاث مباريات، تلقى خسارةً مفاجئة في إحداها مع السعودية، بينما فاز على منتخبي بولندا والمكسيك.

وسجل ميسي هدفين في نهائيات كأس العالم الجارية، وأضاع ضربة جزاء أمام بولندا، في ختام مباريات المجموعة التي ضمّت أيضاً السعودية والمكسيك اللتين غادرتا البطولة.