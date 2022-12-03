طائرة تركية تستهدف سيارة في ريف عامودا بروجافا

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام قريبة من الإدارة الذاتية مساء السبت أن مسيرة تركية استهدفت سيارةً في قرية سنجق شيخ الواقعة على طريق عامودا-الحسكة في روجافا.

وقال مصدر محلي لكوردستان 24 إن قصف المسيرة التركية "أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى والمصابين".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "طائرة تركية مسيّرة استهدفت بصاروخين سيارة بقرية سنجق شيخ التابعة لمدينة عامودا بريف الحسكة ما أدى لسقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى".

وأضاف المرصد أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان لنقل المصابين".

وأكد أن "القصف يأتي بعد هدوءٍ حذر من القصف الجوي التركي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا".

من جانبٍ آخر توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إكمال بلاده "الشريط الأمني" الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة جنوب البلاد.

وقال أردوغان "حتماً سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كم والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية".

وأشار إلى أن "الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف".

وشن سلاح الجو التركي في 20 تشرين الثاني نوفمبر المنصرم سلسلة غارات في شمال شرق سوريا استهدفت مواقع لمقاتلين كورد ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكوردستاني المصنف لديها على قوائم "الإرهاب".