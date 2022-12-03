اقتصاد

مسرور بارزاني يزف بشرى سارة: الرمان فتح بوابة جديدة لفلاحي كوردستان

الرمان فتح بوابة جديدة لفلاحي كوردستان للمرة الأولى
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مسرور بارزاني يتفقد سوق الرمان في أربيل
مسرور بارزاني يتفقد سوق الرمان في أربيل
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أربيل (كوردستان 24)- تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت سوقاً خاصاً بتصدير الرمان المحلي في أربيل.

وقال مسرور بارزاني للصحفيين إن تصدير رمان حلبجة وزاخو إلى الخارج، للمرة الأولى، شرع بوابة جديدة لمزارعي إقليم كوردستان وفلاحيه.

وأضاف "تمكنا من تصدير محاصيل إقليم كوردستان إلى الخارج لأول مرة... هذا وعد قطعناه من قبل، ونحمد الله على ما حققناه".

رئيس الحكومة يشتري رماناً محلياً في أحد أسواق أربيل - صورة: كوردستان 24

وأشار إلى إرسال أولى الشحنات إلى الخليج، وهي ليست سوى البداية، وفي المراحل المقبلة، سيتم تصدير العنب والتفاح والعسل إلى الخارج.

كما لفت مسرور بارزاني إلى أن منتجات إقليم كوردستان تعرض الآن في العديد من أسواق دول الخليج، وقال "شرعنا بوابة جديدة لمزارعي إقليم كوردستان، بما يمهد الطريق لتصدير باقي المنتجات المحلية إلى الخارج".

وقال أيضاً إن حكومة إقليم كوردستان على تواصل مع أوروبا لتسويق منتجات الإقليم، مضيفاً "تحدثنا مع الأوروبيين بهذا الصدد لنتمكن من تصدير منتجاتنا المحلية".

رئيس الحكومة يشتري رماناً كوردستانياً من أحد أسواق أربيل - صورة: كوردستان 24

ووعد رئيس الحكومة الفلاحين والمزارعين المحليين بتصدير منتجاتهم إلى الأسواق، بالقول "هذه بشرى سارة لهم"، معرباً عن أمله بزيادة إنتاجهم ومحاصيلهم.

وبيّن مسرور بارزاني "ستُرسل هذه المنتجات حتى الآن إلى خمس دول خليجية، وتحدثنا مع الدول الأوروبية، وسيتم تصديره إلى بريطانيا والسويد، كما تحدثنا مع ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وهذه العملية ستتواصل حتى نتمكن من تسويق محاصيل إقليم كوردستان".

رئيس الحكومة تفقد الجناح الخاص في متجر كارفور داخل فاملي مول بأربيل - صورة: كوردستان 24

وفي جزء آخر من حديثه، قال رئيس الحكومة "هذه المرة الأولى التي تشرع فيها مثل هذه البوابة أمام شعب كوردستان، ومن شأن ذلك أن يكون مصدراً آخر للدخل وتعزيز القطاع الزراعي".

كذلك وجّه مسرور بارزاني شكره إلى الفريق الحكومي الذي بذل قصارى جهده للمضي بهذه العملية، كما شكر وزيرة الزراعة والموارد المائية لدعم هذه العملية.

مسرور بارزاني ووزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني - صورة: كوردستان 24

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