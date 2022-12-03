سیاسة

الرئيس بارزاني يوصي بنكين ريكاني: قلل الكلام وكثّر العمل واخدم العراق كله

الرئيس بارزاني للوزير ريكاني: أوصيك ببذل أقصى الجهود لخدمة كل محافظات العراق على حد سواء
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الرئيس بارزاني وبنكين ريكاني
الرئيس بارزاني وبنكين ريكاني
کوردستان العراق الرئيس بارزاني بنكين ريكاني

أربيل (كوردستان 24)- أوصى الرئيس مسعود بارزاني، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني بخدمة المحافظات العراقية كافة على حد سواء.

جاء ذلك بعد أن منح البرلمان الاتحادي ثقته للوزير الكوردي لشغل الحقيبة الوزارية التي كانت ضمن حقيبتين شاغرتين في التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ونشر ريكاني على حسابه في تويتر رسالة تلقاها من الرئيس بارزاني وجاء فيها "تمنياتي لك بالتوفيق، وأوصيك ببذل أقصى الجهود لخدمة كل محافظات العراق على حد سواء والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكسب قلوبهم بالعمل الجيد".

كما أوصى الرئيس بارزاني الوزير ريكاني قائلاً "قلل من الكلام وكثّر من العمل. أعول عليك".

وفي سياق ذي صلة، اعتبر رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إكمال الكابينة الوزارية لحكومة السوداني "خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء الحكومي التكاملي".

وخلال لقائه ريكاني ووزير البيئة الذي منحه البرلمان ثقته نزار محمد سعيد في جلسة اليوم، أشار رشيد إلى "أهمية تضافر الجهود على كافة المستويات في دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها وتحقيق الأهداف المرجوة منه، خصوصاً المتصلة بشكل مباشر بالأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين".

وصوّت مجلس النواب الاتحادي على منح الثقة للوزيرين الكورديين بناءً على طلب مرسل من السوداني لإكمال تشكيلته الوزارية.

وأدى ريكاني، عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسعيد عن الاتحاد الوطني الكوردستاني اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

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