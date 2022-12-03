سیاسة

مقتل قيادي في "سوريا الديمقراطية" مع سائقه بعد استهداف سيارتهم بمسيرة تركية

بعد القصف هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين
author_image Kurdistan24 اربیل
سوریا طائرة مسيرة تركية قوات سوريا الديمقراطية ريف عامودا محافظة الحسكة شمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء السبت بمقتل قيادي عسكري في قوات سوريا الديمقراطية إضافةً لسائقه جراء استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة تركية في قرية سنجق شيخ التابعة لريف عامودا بروجافا.

وذكرت وسائل إعلام قريبة من الإدارة الذاتية السبت أن مسيرة تركية استهدفت سيارةً في قرية سنجق شيخ الواقعة على طريق عامودا-الحسكة في روجافا.

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه بعد القصف "هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين".

وأكد أن "القصف يأتي بعد هدوءٍ حذر من القصف الجوي التركي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا".

من جانبٍ آخر توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إكمال بلاده "الشريط الأمني" الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة جنوب البلاد.

وقال أردوغان "حتماً سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كم والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية".

وأشار إلى أن "الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف".

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