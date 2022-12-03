هجوم صاروخي يستهدف "زليكان".. وجماعة عراقية تعلن مسؤوليتها

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مسؤول محلي مساء السبت بتعرض معسكر زليكان الواقع إلى الشمال الشرقي من الموصل إلى هجوم صاروخي، دون أن ترد أنباء عن سقوط إصابات.

ويمثل هذا أحدث هجوم صاروخي يستهدف المعسكر الذي يضم قوات تركية، بعد سلسلة هجمات مماثلة لم توقع هي الأخرى إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقال مدير ناحية زليكان محمد أمين لكوردستان 24، إن القاعدة التركية تعرضت إلى "وابل من الصواريخ". ولم يشر ما إذا كان الهجوم أوقع خسائر بشرية.

وتحتفظ تركيا بوجود عسكري قوامه بضعة آلاف في المعسكر الذي أسس في سهل نينوى على مشارف الموصل في خريف عام 2014.

وأعلنت جماعة مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية أحرار العراق" مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إنه نُفذ بأربعة صواريخ من طراز غراد.

وزعمت الجماعة أن القصف استهدف "عمق القاعدة".

وسبق أن تبنت الجماعة ذاتها هجمات مماثلة.