صحة وبیئة

الضباب يعلّق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي

author_image سوار أحمد
کوردستان مطار اربيل تعليق الرحلات الأحوال الجوية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي اليوم الأحد، إيقاف الرحلات الجوية بسبب الضباب وتدني مستوى الرؤية، وسوء الأحوال الجوية.

وقال المدير العام لمطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، لكوردستان24، انه "تم إيقاف الرحلات الجوية حتى الساعة 12 ظهرا".

وأضاف ان "قرار تعليق الرحلات جاء بسبب سوء الأحوال الجوية"، مؤكدا انه ستتم إعادة تسيير الرحلات بعد استقرار حالة الطقس.

ومنذ صباح اليوم، اجتاح الضباب الكثيف أجزاء من إقليم كوردستان والعراق، مما دفع إدارة مطار بغداد الى إيقاف رحلاته.

وقال مدير الإعلام في سلطة الطيران العراقية جهاد ديوان، ، لكوردستان 24 إن الرحلات الجوية إلى مطار بغداد الدولي توقفت بسبب الضباب الشديد في أجواء بغداد وتدني الرؤية في أجزاء من المدن العراقية.

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