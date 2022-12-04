بعد استهدافها بصاروخ من القطاع.. إسرائيل تشن غارات جوية على غزة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أن طائرتها شنت ليلة السبت الأحد هجوما على مواقع لحركة حماس الإسلامية في غزة، بعدما أُطلق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل

وتأتي عمليّة إطلاق الصاروخ من القطاع، وهي الأولى منذ شهر وفق الجيش الإسرائيلي، على خلفية مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية عند مدخل مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وسقط هذا الصاروخ في منطقة غير مأهولة جنوب إسرائيل مساء السبت، من دون أن يتسبّب في إصابات أو أضرار، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأضاف في بيان "ردًّا على إطلاق قذيفة صاروخيّة نحو إسرائيل من قطاع غزّة مساء أمس، استهدفت طائرات حربيّة إسرائيليّة ورشة لتصنيع وسائل قتاليّة تابعة لمنظّمة حماس الإرهابيّة تُشكّل موقعًا مركزيًّا لإنتاج معظم القذائف الصاروخيّة للحركة". وتابع "كما استهدفت الطائرات نفقًا إرهابيًّا لحماس بجنوب قطاع غزّة".

ولم تُعلن أيّ جهة مسؤوليّتها عن إطلاق الصاروخ على الفور، لكنّ حركة الجهاد الإسلامي، إحدى الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة في قطاع غزّة، هدّدت إسرائيل بالانتقام بعد اغتيال اثنين من قياديّيها الخميس في جنين شمال الضفّة الغربيّة المحتلّة.

من جهتها، تحدّثت مصادر أمنيّة في غزّة عن غارتَين استهدفتا جنوب القطاع الذي تقطنه 2,3 مليون نسمة، إحداهما على موقع تدريب عسكري في خان يونس، والأخرى في منطقة غير مأهولة قرب رفح. وذكرت مصادر طبّية فلسطينيّة أنّ هذه الغارات لم تُسفر عن إصابات.

عمليّة إطلاق الصاروخ من القطاع، هي الأولى منذ شهر وفق الجيش الإسرائيلي، وتأتي بعد يوم على مقتل الشاب الفلسطيني عمار هادي مفلح (22 عامًا) برصاص أحد عناصر القوّات الإسرائيليّة عند مدخل مدينة نابلس شمال الضفّة الغربيّة، في ظروف مُلتبسة.

فبينما قال حرس الحدود الإسرائيليّون إنّه حاول طعن أحد عناصرهم، أفاد مسؤول فلسطيني بأنّه قُتِل خلال شجار.