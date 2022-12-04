سیاسة

السلطات الإيرانية تعدم أربعة اشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل

author_image سوار أحمد
إيران ايران اعدام اسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الأحد، إعدام أربعة رجال أدينوا بـ"التعاون" مع إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن "هذا الصباح، نُفّذت الأحكام الصادرة بحق أربعة من الأعضاء الرئيسيين في مجموعة من المارقة مرتبطة بأجهزة استخبارات النظام الصهيوني".

وفي 22 أيار/مايو، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أوقف أعضاء "شبكة تعمل تحت إدارة الاستخبارات الإسرائيلية" من دون تحديد الموقع الذي أوقفوا فيه.

وسبق أن أعلن موقع "ميزان أونلاين" الأربعاء أنه "وفقا للقرار النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا، حُكم على المتهمين حسين أردوخان زاده وشاهين إيماني محمود آباد وميلاد أشرفي آتباتان ومنوشهر شهبندي بجندي بالإعدام لتعاونهم (...) مع النظام الصهيوني وبتهمة الاختطاف".

وبحسب بيان الحرس الثوري في أيار/مايو، فإن "هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمال سرقة وتدمير لممتلكات شخصية وعامة وخطف والإجبار على اعترافات كاذبة".

وأعلنت طهران مرات عدة توقيف أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما اسرائيل.

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