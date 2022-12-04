وزير الخارجية العراقي يعلن إعادة 18 الف قطعة اثرية مهربة

أربيل (كوردستان 24)- اعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة.

وجاءت تصريحات فؤاد حسين، خلال أعمال النسخة السادسة لمنتدى الحضارات العريقة، في بغداد وبحضور دولي.

وقال حسين، في كلمته خلال افتتاح المنتدى،أن "العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمات واختلاف المصالح"، مبيناً، أن "الحوار الثقافي يمثل شرطاً لتعزيز التفاهم".

وأضاف، أن "أغلب حضارات العراق تعرضت لتهديدات مختلفة، والإرهاب كانت له يد في تدمير المعالم الحضارية، إلا إن تلك الأعمال الإرهابية لايمكنها طمس التاريخ".

وأضاف، أن "العراق ينتهج رؤية تشاركية، وهناك مسؤولية أمامه في المستقبل للأخذ بزمام التعاون المشترك"، منوها بأن "تحديات التغيير المناخي تتطلب تعاوناً مشتركاً".

مضيفاً، أن "منتدى الحضارات يعد نهجاً دبلوماسياً لدعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات"، مبيناً، أن "العراق تعرض في فترات مختلفة لسرقة ممنهجة لتهريب تراثه الثقافي".

ولفت، إلى أن "الحكومة العراقية بذلت جهوداً لوقف العمليات التخريبية ضد الآثار، إذ تمّت إعادة أكثر من 18 ألف قطعة أثرية مهربة"، معرباً عن "أمله بتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لإعادة الآثار المسروقة كافة".

وتابع، أن "المنتدى الحضاري فرصة للتواصل النوعي".