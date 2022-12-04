يحيى رسول: قوات حرس الحدود باشرت بمسك الخط الصفري مع إيران تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وجّه بمسك الخط الصفري مع تركيا وإيران من قبل حرس الحدود.

وجاء ذلك في خطوة لإنهاء الخروقات والصراعات المتبادلة بين القوات المسلحة للبلدين مع الأحزاب الكوردية المناهضة لانقرة وطهران، والتي تدور رحاها على أرض إقليم كوردستان.

وقال رسول خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن السوداني أكد على مسك الحدود من قبل قوات حرس الحدود، ومسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا، مردفا بالقول إن هذا ما وجّه به القائد العام لتباشر وعلى الفور قيادة قوات حرس الحدود بهذه المهام الموكلة إليها.

وأضاف أن السوداني أمر بتعزيز إمكانيات تلك القيادة بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن أن تمسك الحدود بشكل جيد.

وقال المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي في وقت سابق، إنه أعد خطة لإعادة نشر قوات حرس الحدود على طول الشريط الحدودي مع إيران وتركيا.

ولجأ العراق الى هذه الخطوة في أعقاب هجمات متكررة تشنها إيران وتركيا داخل أراضي إقليم كوردستان. وتقول أنقرة وطهران إنهما تستهدفان معارضيهما الكورد.

وسبق هذا التحرك إدانات متكررة من جانب العراقي ضد الهجمات التي باتت تنفذ بشكل شبه يومي، وتوقع ضحايا في صفوف المدنيين.