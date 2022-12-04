بعد توقف.. مطار بغداد يستأنف رحلاته الجوية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، عن استئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي، بعد توقف دام لعدة ساعات.

وذكرت الشركة في بيان، أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية استأنفت رحلاتها من والى مطار بغداد الدولي بعد أن تم ايقافها صباح اليوم بسبب سوء الاحوال الجوية".

وتقدمت الشركة "بالاعتذار للمسافرين عن تأخير تنفيذ رحلاتهم في موعدها".

وأعلنت إدارة مطار بغداد الدولي صباح اليوم الأحد، إيقاف حركة الطيران بسبب الضباب وتدني مستوى الرؤية.