مظلوم عبدي يُشيد بالمواقف الدولية الرافضة للعملية التركية ويدعو الى "خطوات عملية"

أربيل (كوردستان 24)- أشاد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اليوم الأحد، بالمواقف الدولية الرافضة للعملية التركية في شمال سوريا، داعيا في الوقت نفسه الى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء هجمات الجيش التركي.

وتوعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مراراً، بتوسيع العملية العسكرية التي تقول أنقرة إنها تأتي رداً على الهجوم الذي وقع في إسطنبول واتهمت قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكوردستاني بتنفيذه، فيما نفى الطرفان أي صلة لهما بالهجوم.

ونشر مظلو عبدي على حسابه في موقع تويتر "المواقف الدولية الرافضة للعملية التركية في المجلس الأمن الدولي محل ترحيب كبير. إننا نعتز بشراكتنا الدولية في ترسيخ الاستقرار بمناطق شمال وشرقي سوريا".

وأضاف "نتمنى أن تترجم هذه المواقف إلى خطوات عملية لإنهاء هجمات الجيش التركي وإيجاد حل سياسي عادل للأزمة السورية والقضية الكوردية."

وقبل أيام أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن استمرار دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، مؤكدةً أنها أبلغت تركيا بقلقها من مغبة شن أي عملية عسكرية برية في شمال سوريا.

وتخطط تركيا إلى إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية ضمن منطقة تشمل مدينة كوباني التي انتزعتها قوات سوريا الديمقراطية والبيشمركة عام 2015 من قبضة داعش.

وتوغل الجيش التركي وحلفاؤه من المعارضة السورية المسلحة في الأراضي السورية ثلاث مرات منذ عام 2016 بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكوردية.