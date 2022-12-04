سیاسة

نيجيرفان بارزاني والقنصل الهولندي في أربيل يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني هولندا القنصل الجديد

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والقنصل الهولندي الجديد في أربيل ياكو بيريندز اليوم الأحد، على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لياكو بيريندز والوفد المرافق في أربيل.

وخلال اللقاء هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القنصل العام الجديد لمملكة هولندا في اربيل السيد ياكو بيريندز، على تسنمه مهام منصبه متمنياً له النجاح ومبدياً كامل دعمه ودعم رئاسة إقليم كوردستان لإنجاح مهامه.

وشدد الجانبان على الرغبة الثنائية في تقوية العلاقات وتطويرها في القطاعات كافة، خاصة في قطاع الزراعة. من جهته جدد فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني الإعراب عن شكر إقليم كوردستان للحكومة الهولندية على مساعداتها ودعمها لإقليم كوردستان في فترة الحرب ضد داعش.

ب

 

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