سیاسة

السوداني: العراق اعتمد مبدأ التوازن في علاقاته الخارجية

وأكد السوداني رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون الثنائي مع الصين في مختلف القطاعات
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السوداني مع السفير الصيني لدى العراق
السوداني مع السفير الصيني لدى العراق
العراق السفير الصيني السوداني العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد أن العراق اعتمد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، بما يعزز استقراره وتحقيق مصالح شعبه وأمن المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن محمد شياع السوداني استقبل اليوم الأحد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء "التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنميتها، في المجالات الاقتصادية والثقافية، كذلك في مجالي الطاقة والاستثمار".

وشدد السوداني خلال اللقاء أن "العراق اعتمد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، بما يعزز استقراره وتحقيق مصالح شعبه وأمن المنطقة".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى رغبة حكومته "في توسيع آفاق التعاون الثنائي مع الصين في مختلف القطاعات".

وأكد رئيس الحكومة العراقية أن العراق سيشارك "في القمة العربية الصينية المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض".

ونقل السفير الصيني حسبما أفاد البيان تحيات القيادة الصينية لرئيس الوزراء العراقي، وأشار إلى حرصها على إدامة علاقات التعاون والشراكة مع العراق".

 

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