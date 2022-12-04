ماكرون يدعو السوداني لحضور اجتماع في فرنسا أوائل عام 2023

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى اجتماع في فرنسا أوائل عام 2023.

وذكر قصر الإليزيه في بيان أن ماكرون تحدث هاتفياً مع السوداني، وبحث معه "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين فرنسا والعراق".

وأضاف أن الجانبين سلطا الضوء على الوضع الإقليمي، وعبرا عن قلقهما إزاء تصاعد التوترات.

ونقل البيان عن ماكرون قوله "العراق يمكن أن يعتمد على دعم فرنسا في مواجهة التهديدات والاعتداءات على سيادته واستقراره وكذلك في محاربته للإرهاب".

واتفق الزعيمان على مواصلة التحضير لعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المزمع عقده في عمّان قبل نهاية العام الجاري بحضور عدد من قادة المنطقة، بحسب البيان.