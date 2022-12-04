فرنسا: القصف التركي يضعف الجهود الدولية الرامية لمحاربة "داعش"

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد إن القصف التركي على مناطق في شمال سوريا وكوردستان العراق يضعف الجهود الدولية الرامية إلى محاربة تنظيم داعش.

وكتبت وزارة الخارجية الفرنسية على حسابها في تويتر أن "وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أجرت اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو".

وأعربت كاثرين كولونا لنظيرها التركي "عن قلق باريس العميق من شن تركية ضرباتٍ على مواقع في شمال سوريا وكوردستان العراق".

وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية أنه "لا ينبغي أن تؤدي الضربات التركية إلى إضعاف الجهود الدولية الرامية لمحاربة تنظيم داعش".

من جانبها أفادت وكالة الأناضول أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بحث مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا "قضايا إقليمية".

يأتي هذا في وقتٍ تشن فيه تركيا ضرباتٍ جوية بطائراتٍ مسيرة على مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا والتي تتهمها أنقرة بأنها امتداد لحزب العمال الكوردستاني المحظور لديها.

وتوعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إكمال بلاده "الشريط الأمني" الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها يوم السبت خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة جنوب البلاد.

وقال أردوغان "حتماً سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كم والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية".

وأشار إلى أن "الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف".