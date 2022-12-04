اقتصاد

العراق يعلن تمسكه بقرار أوبك+ لتحقيق "الاستقرار النفطي"

author_image Kurdistan24 اربیل
وزير النفط العراقي
وزير النفط العراقي
العراق العراق وزارة النفط

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الأحد إن تحالف "أوبك+" قرر الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، مؤكداً تمسك بغداد بهذا القرار.

يأتي هذا بينما تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.

وجاء القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف سعري للنفط الروسي.

وتضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

وقال وزير النفط العراقي في بيان بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري لتحالف "أوبك+" إنه جرى التأكيد على "اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية إزاء تطورات السوق النفطية إن تطلب ذلك، من أجل الحفاظ على التوازن المطلوب وتحقيق مزيد من الاستقرار".

وأثار تحالف "أوبك+" غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في تشرين الأول أكتوبر عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، بداية من تشرين الثاني نوفمبر حتى نهاية عام 2023.

وعزت أوبك+ قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية.

وتراجعت أسعار النفط منذ تشرين الأول أكتوبر بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة مما دفع الأسواق إلى التكهن بأن المجموعة قد تخفض الإنتاج مجدداً.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف