العراق يعلن تمسكه بقرار أوبك+ لتحقيق "الاستقرار النفطي"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الأحد إن تحالف "أوبك+" قرر الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، مؤكداً تمسك بغداد بهذا القرار.

يأتي هذا بينما تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.

وجاء القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف سعري للنفط الروسي.

وتضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

وقال وزير النفط العراقي في بيان بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري لتحالف "أوبك+" إنه جرى التأكيد على "اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية إزاء تطورات السوق النفطية إن تطلب ذلك، من أجل الحفاظ على التوازن المطلوب وتحقيق مزيد من الاستقرار".

وأثار تحالف "أوبك+" غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في تشرين الأول أكتوبر عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، بداية من تشرين الثاني نوفمبر حتى نهاية عام 2023.

وعزت أوبك+ قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية.

وتراجعت أسعار النفط منذ تشرين الأول أكتوبر بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة مما دفع الأسواق إلى التكهن بأن المجموعة قد تخفض الإنتاج مجدداً.