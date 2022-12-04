داعش يهاجم نقطة للجيش العراقي في مخمور

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر محلي اليوم الأحد بتعرض نقطة للجيش العراقي في مخمور إلى هجوم مصدره تنظيم داعش.

وقال قائمقام مخمور رزكار محمد لكوردستان 24 إن "تنظيم داعش هاجم نقطة للجيش العراقي على منحدرات جبل قره جوخ في مخمور"، مؤكداً أن "الجيش تصدى للهجوم وأجبر عناصر التنظيم على مغادرة المنطقة".

وأشار رزكار محمد إلى أن الهجوم "لم يسفر عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية".

من جانبه أفاد مصدر أمني لكوردستان 24 أن "الجيش العراقي في الفرقة 14 صد هجوماً لداعش من على سفح جبل قره جوخ في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل".

وأكد المصدر أن الجيش العراقي "رصد حركة لعناصر التنظيم عبر كاميرات حرارية وعالج الموقف بالهاونات والمدفعية".

يتبع..