سیاسة

داعش يهاجم نقطة للجيش العراقي في مخمور

author_image Kurdistan24 اربیل
ترکیا

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر محلي اليوم الأحد بتعرض نقطة للجيش العراقي في مخمور إلى هجوم مصدره تنظيم داعش.

وقال قائمقام مخمور رزكار محمد لكوردستان 24 إن "تنظيم داعش هاجم نقطة للجيش العراقي على منحدرات جبل قره جوخ في مخمور"، مؤكداً أن "الجيش تصدى للهجوم وأجبر عناصر التنظيم على مغادرة المنطقة".

وأشار رزكار محمد إلى أن الهجوم "لم يسفر عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية".

من جانبه أفاد مصدر أمني لكوردستان 24 أن "الجيش العراقي في الفرقة 14 صد هجوماً لداعش من على سفح جبل قره جوخ في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل".

وأكد المصدر أن الجيش العراقي "رصد حركة لعناصر التنظيم عبر كاميرات حرارية وعالج الموقف بالهاونات والمدفعية".

يتبع..

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف