سیاسة

عبد الأمير الشمري: الشرطة المحلية والاتحادية ستتولى ملف أمن مراكز المدن

مسؤولية الحفاظ على أمن مراكز المدن تقع على عاتق وزارة الداخلية والشرطة المحلية والاتحادية
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وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري
العراق وزير الداخلية العراقي الشرطة الاتحادية الجيش العراقي عبد الأمير الشمري

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم الأحد أن الجيش سينسحب من مراكز المدن، مشيراً إلى أن الشرطة المحلية والاتحادية ستتولى ملف أمن مراكز المدن.

وقال عبد الأمير الشمري لكوردستان 24، إن "جهودنا لسحب الجيش من مراكز المدن مستمرة"، مضيفاً أنه "سيتم تسليم مراكز المدن إلى وزارة الداخلية والشرطة المحلية والاتحادية في بداية العام المقبل".

وأكد الشمري "أننا نعمل وفقاً لما جاء في برنامج حكومة محمد شياع السوداني".

وشدد وزير الداخلية العراقي على أن "مسؤولية الحفاظ على أمن مراكز المدن تقع على عاتق وزارة الداخلية والشرطة المحلية والاتحادية".

ولفت إلى أنه "شكلت لجنة مخصصة لهذا الغرض"، مشيراً إلى أن الملف "سيناقش في اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي سيعقد قريباً".

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