سیاسة

ناسا: روسيا حصدت قمحا من الحقول الأوكرانية بقيمة مليار دولار

author_image سوار أحمد
العالم روسيا القمح اوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا"، إن روسيا حصدت قمحاً من الحقول الأوكرانية هذا العام بما قيمته مليار دولار.

ووفق ما أفادت "ناسا هارفيست"، برنامج الأمن الغذائي والزراعة التابع للوكالة، فقد تم حصاد نحو 5.8 مليون طن من القمح من حقول في مناطق "لم تكن تحت السيطرة الأوكرانية".

وبالنسبة للمسح، استخدمت ناسا هارفيست، جنباً إلى جنب مع العديد من المؤسسات الشريكة، بيانات الأقمار الصناعية والنمذجة.

وتم حصاد ما إجماليه نحو 26.6 مليون طن من القمح على الأراضي الأوكرانية هذا العام، وهو رقم أكبر بكثير، ما كان متوقعاً في السابق، وفقاً لتقديرات العلماء المشاركين في المشروع البحثي.

وفي حين أن هذا أقل من محصول العام الماضي القياسي البالغ 33 مليون طن، فإنه يقترب من متوسط الخمس سنوات البالغ 27.9 مليون طن.

ومع ذلك، لم يكن بإمكان أوكرانيا الوصول إلى 22 بالمئة من هذا القمح في الجزء الشرقي من البلاد بسبب الحرب.

ووفقاً لناسا فقد تم حصاد ما إجماليه 88 بالمئة من محاصيل الشتاء في العام الماضي في مناطق لا تسيطر عليها أوكرانيا، وأضافت أن الحقول التي لم يجر حصادها تتركز بشكل أساسي على طول خط المواجهة.

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