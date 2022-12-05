تمهيدا لإغلاق مخيم بالموصل.. الهجرة تعلن عودة أكثر من 250 نازحا لمناطقهم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين يوم الإثنين، عودة اكثر من 250 نازحاً لمناطقهم تمهيداً لإغلاق مخيم بالموصل.

وذكر بيان للوزارة، أنه "تماشياً مع البرنامج الحكومي لانهاء ملف النزوح وغلق المخيمات، اعلنت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، عن اعادة (268) نازحاً من مخيم الجدعة الخامس في الموصل الى مناطق سكناهم الأصلية في (الموصل والقيارة والشرقاط القراج مخمور حمام العليل) تمهيداً لاغلاقه".

وأكدت جابرو بحسب البيان "وجود وجبات عودة اخرى وباعداد اكبر وحسب رغبتهم بالعودة خلال الايام القادمة بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية iom"، مشيرة الى "تسليمهم مبالغ مالية بدل نقل، ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم بعد عودتها".