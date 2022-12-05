هيئة الأنواء تتوقع تساقط أمطار رعدية الأسبوع الجاري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار الرعدية، خلال الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً وفي اقسامها الغربية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة فيها كما يتشكل الضباب صباحاً في بعض الأماكن يزول تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب صباحاً في بعض الأماكن يزول تدريجياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً وفي اقسامها الغربية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها تكون رعدية احياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".