سیاسة

مسرور بارزاني يرحب بإطلاق أول بوابة إلكترونية للعقود في كوردستان

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني بوابة الكترونية اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأثنين، بإطلاق أول بوابة إلكترونية للعقود العامة والخاصة في حكومة إقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في بيان، "يطيب لي أن أرحب بإطلاق أول بوابة إلكترونية للعقود العامة الخاصة بحكومة إقليم كوردستان، بما يعزز الشفافية والمساءلة في المناقصات العامة، ويساهم في زيادة كفاءة المالية العامة ودعم بروز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وازدهارها، وتحقيق صناعة جديدة، وبالتالي تسريع عجلة الإصلاح".

وأضاف "كما يسعدني ما شرعت به وزارة التخطيط بتجديد تعليماتها المتعلقة بالمناقصات وتدريب المقاولين لتطوير مهاراتهم وأدائهم في استخدام البوابة الجديدة التي ستعمم على جميع الوزارات الحكومية في الأسابيع القليلة المقبلة".

واكد مسرور بارزاني ان هذه الخدمة تعد واحدة من أولى الخدمات التي أُعدت في مركز بيانات حكومة إقليم كوردستان، الأمر الذي سيدعم عمل بشكل كبير في الوصول إلى البيانات وعرض السلع والخدمات المتاحة في القطاع الخاص.

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