شرطة أربيل تعتقل سارق الدراجة النارية لعامل توصيل الطلبات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة أربيل اليوم الاثنين إلقاء القبض على سارق الدراجة النارية لعامل توصيل الطلبات.

وسرقت الدراجة النارية لعامل توصيل الطلبات الأحد بعد أن كان ذاهباً لأداء صلاة الظهر في أحد مساجد أربيل بإقليم كوردستان العراق.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل هوكر عزيز في مؤتمرٍ صحفي مساء الاثنين، إنه "بعد تحقيق شامل في حادثة سرقة دراجة نارية، تمكنا من الوصول إلى الجاني الحقيقي".

وأضاف هوكر عزيز أن الجاني (ع.ا.ع) (17 عاماً) من أربيل، سرق البارحة الأحد دراجةً نارية، وفور إلقاء القبض عليه اعترف بجريمته، وتم مصادرة الدراجة النارية".

وأكد أنه "خلال الشهر المنصرم سرقت 11 دراجة نارية في مدينة أربيل، واعتقل 16 مشتبهاً بهم".

وأشار المتحدث باسم شرطة أربيل إلى أنهم "يتابعون كل المشاكل التي تحدث داخل المجتمع"، لافتاً إلى أنه "عند وقوع أي جريمة فإنهم لا يترددون في متابعتها واعتقال الجناة".

وأثارت حادثة سرقة الدراجة النارية لعامل توصيل الطلبات (خالص مسعود) موجةً من التعاطف في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم حل مشكلة الشاب بعد أن كلّف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مكتبه بالاتصال به وتقديم المساعدة له.